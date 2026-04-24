Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında başkanlık koltuğunu ilkokul ve ortaokul öğrencilerine devretti.

ANKARA (İGFA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın geleneksel devir teslim töreni Ankara'da bu yıl da gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkanlık makamını ilkokul ve ortaokul çocuklarına bırakarak bayram coşkusuna ortak oldu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ünsal Çolak'ın da katıldığı programda, farklı okullardan gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileri temsili olarak Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı koltuğunu devraldı.

BİZLER YARININ ANKARA'SINI DA DÜŞÜNEN ÇOCUKLARIZ

Renkli görüntülere sahne olan temsili devir teslim töreninde sözcü olarak konuşan TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu öğrencisi Ozan Çelik, 'Şehrimizin sokaklarından parklarına, kütüphanelerinden oyun alanlarına kadar her köşesinde biz çocukların mutlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için yapılan çalışmaları büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Bizlere sunulan bu imkânların kıymetini bilerek üzerimize düşen sorumluluğu da yürekten hissediyoruz. Doğaya saygılı, israfı reddeden ve sıfır atık bilinciyle hareket eden bireyler olarak şehrimize sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Bizler sadece bugünün değil, yarının Ankara'sını da düşünen çocuklarız. Bizlere güvenen, yol açan ve her zaman yanımızda olan siz büyüklerimize teşekkür ediyor, sevgiyle büyüyen, umutla güçlenen bir geleceği birlikte inşa edeceğimize söz veriyoruz' ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR ÇOCUK EĞİTİMİNDEN GERİ KALMASIN İSTİYORUZ'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediyeciliğin günlük yaşamla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekerek, 'Belediye, doğumundan ölümüne kadar insanların tüm beşeri ihtiyaçlarını karşılayan kuruluştur' dedi.

Çocukların yönetim süreçlerine katılımını önemsediklerini belirten Yavaş, belediye bünyesinde çocuk meclisi bulunduğunu hatırlatarak, teknoloji ve dijital dünya üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Yavaş, yeni neslin daha erken yaşta dünyayı tanıdığını ancak ekran bağımlılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.