Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Trakya Roket Takımı, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest’te 2024 Roket Yarışması’nda Orta İrtifa Kategorisi'nde elde ettiği 2.’likle büyük bir başarıya imza attı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olup, genç mühendislerin projelerini sergileyerek yarıştığı prestijli bir organizasyon olan Teknofest, roket takımlarının da ciddi rekabetine sahne oluyor.

Kendi geliştirdikleri projelerle hedef irtifalara ulaşarak teknik performanslarını sergiledikleri organizasyonda bu yıl Trakya Üniversitesi Roket Takımı, Bozdoğan roketiyle Orta İrtifa Kategorisi'nde 2,930 metre irtifaya ulaşarak 2.’lik elde etti.

Fırlatma, uçuş ve geri dönüş performanslarıyla jüriden yüksek not alarak büyük bir başarıya imza atan takım, önceki yıllarda da Leonidas-1 ve Gökdoğan roketleriyle sırasıyla 8. ve 9. sıralarda yer almıştı.

Trakya Üniversitesi olarak bu projede büyük emekleri olan Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Arda, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Taşkın, Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Aydın Güllü ve Arş. Gör. Tunahan Pamukçu’yu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.