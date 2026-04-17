Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar kapsamında Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (TİSKOB) kuruldu. Başkanlığını Vali Tahir Şahin'in yaptığı birliğin birinci başkan vekilliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç seçildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin'in başkanlığında sokak hayvanlarını korumaya yönelik düzenlenen Trabzon İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı.

VALİ ŞAHİN DESTEK İSTEDİ

Vali Tahir Şahin, 'Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu konusunda belediye başkanlarımızdan, tüm birimlerimizden ve kurumlarımızdan en üst seviyede destek istiyoruz' dedi.

AMACIMIZ DOĞAL YAŞAM ALANI İNŞA ETMEK

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde şu anda 437 köpek bulunduğunu belirten Başkan Genç ise, 'Bizim derdimiz barınağın kapasitesi olan 750'yi tamamlayana kadar orayı doldurmak değildir. Bizim derdimiz; bu köpeklerimize doğal bir yaşam alanı inşa etmek. Bunun kararını aldık, ihaleye çıkıyoruz. En önemli konumuz da doğal yaşam alanında onları yine sahipsiz bırakmamak. Kısırlaştırma çalışmalarımız sürüyor. Hayvansever derneklerimizin tamamına da çok teşekkür ediyorum. Sahiplendirmeye derneklerimiz ciddi katkı sağladı. Barınağımızdan 2024 yılında 883, 2025 yılında 844 köpek sahiplendirildi. Şu anda da ilk üç ayda 211 köpeğimizi sahiplendirdik. Hayvanları sokaktan alıp barınağa koymak çözüm değil. Onlara doğal yaşam alanları sunmalıyız. Bu konuda ilçe belediyelerimizin de önemli çalışmaları var' diye konuştu.

BİRLİĞİN KURULUŞ AMACI

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca, sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için yerel yönetimlerce Türkiye genelinde kurulan birlikler, hayvanların güvenli bir ortamda yaşamasına olanak sağlamayı ve aynı zamanda toplum sağlığını güvence altına almayı hedefliyor.