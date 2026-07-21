Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kırsal mahallelerde güvenli ve kesintisiz su teminini güçlendirmeye yönelik altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla, içme ve kullanma suyunun daha etkin şekilde depolanması ve şebekeye ulaştırılması amacıyla yeni bir su deposu ile isale hattı hizmete alındı.

Gerçekleştirilen yatırımla, kaliteli ve verimli suyun uygun koşullarda depolanması ve mahallenin ihtiyaç duyduğu basınçta şebekeye iletilmesi sağlandı.

Yeni su deposu ve isale hattının devreye alınmasıyla birlikte kontrollü su depolama kapasitesi artırılırken, bölge sakinlerinin içme ve kullanma suyuna daha güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde erişimi desteklendi.

ESKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda planlanan altyapı yatırımlarını sürdüreceğini, su hizmetlerinde güvenilirlik ve hizmet sürekliliğini esas alan çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Çalışmalardan dolayı Cumhuriyet Mahallesi sakinleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ESKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.