Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı hatlarında gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları ile olası taşma durumlarına karşı önlemini aldı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarılarına karşı altyapı hatlarındaki temizlik çalışmalarını tamamladı. Özellikle Sapanca Gölü etrafındaki kolektör hattının tıkanıklıklara neden olmaması için ekipler özverili bir çalışma gerçekleştirdi. 7 araç ve 23 personel ile gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında kolektör hattının sorunsuz şekilde işleyişi sağlandı.

Şehir genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında tıkanıklığa neden olabilecek atık maddeler, ağaç yaprağı ile dallar, hafriyat atıkları ve kirletici tüm unsurlar temizlendi.

ÇEVRE SAĞLIĞINI BİRLİKTE KORUMALIYIZ

Özellikle Sapanca Gölü etrafındaki kolektör hattında titiz bir çalışma yürüten ekipler, olası bir taşma ile atık suların göle karışmasının önüne geçti. Hattın kapasitesinin üstüne çıkmaması ve çevre sağlığının korunması için bölgedeki işletme sahiplerine ise atıkların dere yataklarına boşaltılmaması hususunda çağrı yapıldı.

ATIKLARI ALTYAPI HATLARINA ATMAYALIM

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, 'Özellikle yağışlarla birlikte yaşanan tıkanıklıkların önüne geçmek için ekiplerimiz temizlik çalışmalarını özenle yürüttü. Sapanca Göl'ünün su ve çevre sağlığını korumak için kolektör hattının sorunsuz şekilde işlemesini sağladık. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyetle davranmalarını, atıklarını altyapı hatlarına ve dere yataklarına atmamalarını rica ediyoruz. Rutin olarak sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına yağış esnasında ve sonrasında devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı.