Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü içme suyu arz güvenliğine yönelik çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinde 10 bin metreküplük yeni su deposu inşa ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 'Demirtaş ve Civar Yerleşim Yerleri İçmesuyu Projesi' çerçevesinde Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde yeni su deposunun yapımı çalışmalarına hız verdi.

Demirtaş ve çevre mahallelerde nüfus yoğunluğuyla birlikte artan içme suyu talebini karşılamak için altyapı güçlendirme ve kapasiteyi yükseltme çalışmaları gerçekleştiren BUSKİ ekipleri, bölgede faal durumdaki 500 metreküplük 'Kırantepe Su Deposu'na ilave olarak yeni depo imalatına aralıksız devam ediyor.

BUSKİ ekiplerinin yoğun mesai harcadığı yeni su deposu tamamlandığında, Cumhuriyet ve Dumlupınar mahallelerinin tamamı ile Barbaros ve Dumlupınar mahallelerinin 120 kotu ve altındaki bölgelere hizmet verecek. Projenin bitimiyle birlikte yaklaşık 60 bin vatandaşın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi güvence altına alınacak.

BUGÜNÜN VE GELECEĞİN İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, şehrin gelişimiyle doğru orantılı olarak ihtiyaçların da çeşitlenip arttığını belirterek 'Bursa'nın 17 ilçesinde geniş kapsamlı taramalarla ihtiyaçları tespit ediyoruz. Elde edilen veriler doğrultusunda hazırladığımız bütüncül planlamalar çerçevesinde hem bugün hem de gelecekte vatandaşımızın yaşamını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçiriyoruz. 'Demirtaş ve Civar Yerleşim Yerleri İçmesuyu Projesi'nde de bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede içme suyu arzını güvenli kılacak projeyle hemşehrilerimize kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sunmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.