Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokolle 16 ilçede yeni spor tesislerinin hayata geçirileceğini açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısını güçlendirmek için tarihi bir yatırım sürecini başlatıyor. Başkan Yusuf Alemdar, 'Sporda başarı tesisleşmeden geçer' vizyonuyla Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yeni bir protokol imzaladı.

İMZALAR ATILDI

AK Parti Milletvekilleri Ali İnci ve Murat Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanlarının yer aldığı buluşmada Sakarya'da hayata geçirilecek spor yatırımları için yeni bir imza atıldı.

NİTELİKLİ TESİSLERDE GENÇ SPORCULAR YETİŞECEK

Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı Dr. Metin Ayvazoğlu'nun katılımıyla imzalanan protokolle şehir genelinde yapılacak yeni spor tesislerinin yatırımı hız kazanacak.

Sakarya'nın 16 ilçesinde çocukların ve genç sporcuların modern ve nitelikli tesislerde yetişmesi için şehre yeni spor alanları şehre kazandırılacak.

'YENİ SPOR TESİSLERİNİ SAKARYA'YA KAZANDIRIYORUZ'

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, 'Sakarya tarihinin en büyük spor yatırımı dönemini hız kesmeden sürdürüyoruz. Şu ana kadar şehir genelinde 17'yi aşkın futbol, basketbol ve voleybol sahasını şehrimize kazandırdık. 4 ilçemizde yapımını başlattığımız spor salonlarının inşası da hızla yükseliyor. Arifiye Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu projemizi de çok yakında hizmete açacağız. Şimdi ise Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla imzaladığımız yeni protokolle ilçelerimize yeni spor tesisleri kazandırıyoruz' dedi.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Alemdar, '16 ilçemizin tamamında spor altyapısını güçlendirecek, her yaştan hemşehrimizin spor yapabileceği alanları artıracağız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilatımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı il başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İmzaladığımız protokolün Sakarya'mıza ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

NELER YAPILDI?

Büyükşehir Belediyesi'nin spor yatırımı hamleleriyle Sakarya'da 17 futbol, basketbol ve voleybol sahasında çalışmalar tamamlanırken; Erenler, Sapanca, Kaynarca ve Adapazarı'ndaki spor salonlarının yapımı devam ediyor. Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'nde ise inşa süreci tamamlandı ve yakında hizmete açılacak.

Kurtköy ve Kışlaçay Spor Tesisleri ile Erenler Yeşiltepe, Adapazarı Çökekler ve Rüstemler mahallelerindeki spor alanlarında da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Öte yandan yeni protokolle, ilçelere ve mahallelere yeni futbol, basketbol ve voleybol sahaları inşa edilecek. Modern spor tesisleri gençlerin hizmetine sunulacak.