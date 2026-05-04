Trabzon'da özel bireylerin ağız ve diş sağlığına yönelik önemli iş birliği protokolünün imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Özel ve güzel bireylerimizin yaşam kalitesini artırmaya kararlıyız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da, İl Sağlık Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Kent Konseyi arasında imzalanan protokolle özel bireylere yönelik ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde yeni bir dönem başlatıldı.

Protokol, paydaş kurum temsicileri ile birlikte Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de imzalarıyla yürürlüğe girdi.

ÖZEL BİREYLER BİZE BÜYÜK BİR EMANET

Kent Konseyi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Güzel ve özel bireylerimiz bizlere emanet. Bu çalışmayı sadece bir proje olarak değil, güçlü bir sosyal sorumluluk anlayışının parçası olarak görüyoruz. Seve seve hem destek olmaya hem de paydaş olmaya karar verdik ve bugün bunun imzasını attık. Bu adım, onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik kararlılığımızın açık bir göstergesidir' dedi.

KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ

Başkan Genç, şimdiye kadar yürütülen çalışmalara da değinerek, 'Daha önce özellikle köyden mahalleye dönüşen okullarımızda diş taramaları ve diş fırçası dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bu çalışmaları sahada uyguladık ve olumlu geri dönüşler aldık. Şimdi benzer uygulamayı güzel ve özel bireylerimiz için hayata geçirdik. Bu alanda kalıcı ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın valimizin şahsında bu anlamlı işe paydaş olan tüm kurum ve kuruluşlarımız ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.