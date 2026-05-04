Ankara Büyükşehir Belediyesi, Öveçler'de hizmete açtığı üç ayrı merkezle özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine destek olmaya devam ediyor. Merkezlerde uzman ekipler eşliğinde yürütülen çalışmalarda hem çocukların gelişimi destekleniyor hem de ailelere nefes alabilecekleri alanlar oluşturuluyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Öveçler'deki merkezleriyle özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine ücretsiz destek sunmayı sürdürüyor.

Spor ve Oyun Merkezi ile Mola Evi'nin de yer aldığı hizmet birimlerinde uzman ekipler tarafından yürütülen fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve duyu bütünleme çalışmalarıyla hem çocukların gelişimi destekleniyor hem de ailelere rehberlik ediliyor.

3 AYRI MERKEZLE ÇOCUKLARIN GELİŞİMİ DESTEKLENİYOR

Merkezlerde çocukların gelişimini destekleyen uygulamaların yanı sıra ailelere yönelik danışmanlık hizmetleri de veriliyor. Aileler, çocuklarıyla birlikte merkezlerde vakit geçirme imkânı bulurken sosyal etkinliklere de katılabiliyor.

Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için hizmete açılan Spor ve Oyun Merkezi'nde oyun grupları ve spor aktiviteleri düzenlenirken, Mola Evi'nde 3-6 yaş arası çocuklar için sosyalleşme ve beceri geliştirme programları uygulanıyor.