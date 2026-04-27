Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı TİSKİ Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisine gezi düzenleyen öğrenciler, suyun tüm arıtılma işlemlerini yerinde öğrendiler.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da eğitim veren Özel Öncü Karadeniz Koleji öğrencileri, 'Yerinde Öğreniyorum' projesi kapsamında Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) bünyesinde faaliyet gösteren Esiroğlu İçme Suyu Arıtma Tesisini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen teknik gezide öğrenciler, içme suyunun kaynaktan alınarak arıtılması ve şehre ulaştırılması sürecini yerinde inceleme fırsatı buldu.

ÖĞRENCİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Tesis yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda; suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma aşamaları detaylı şekilde anlatılırken, suyun insan sağlığı açısından taşıdığı önem de vurgulandı.

Ziyaret kapsamında öğrenciler; su alma yapıları, arıtma üniteleri, filtreleme sistemleri ve dezenfeksiyon süreçlerini yakından gözlemledi. Ayrıca gelişmiş otomasyon sistemleri sayesinde tesisin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak kontrol altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Eğitim ile uygulamayı bir araya getiren 'Yerinde Öğreniyorum' projesi sayesinde öğrenciler, teorik bilgilerini sahada pekiştirme imkanı buldu. Öğrenciler, suyun bilinçli kullanımı ve korunması konusunda önemli kazanımlar elde ettiklerini ifade etti.