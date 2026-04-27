Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Harmancık'ta Mobil Sosyal Hizmet Merkezi ile vatandaşlara yerinde bilgilendirme ve destek sağladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Orhaneli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan Mobil Sosyal Hizmet Merkezi aracı vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve sunulan hizmetleri yerinde tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen program, ilçe protokolünün katılımıyla yapıldı. Ziyarete öncülük eden Muhammed Safa Kömürcü ile birlikte İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Müftüsü çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında çocuklara yönelik yüz boyama ve parmak boyama etkinlikleri düzenlenirken, ailelere sosyal hizmet modelleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Çalışmayla hem vatandaşların hizmetlere erişiminin artırılması hem de toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendi.