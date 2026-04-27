Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarına sayılı günler kala deniz temizliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü dalgıçlarla Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dip temizliği yaptı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarına sayılı günler kala deniz temizliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü dalgıçlarla Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dip temizliği yaptı.

Bir saatlik dalışta denizden çıkan çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 5 ton çöp çıkartılırken, denizin dibinden araç lastiği, demir parçaları ve teneke şişelere kadar birçok çöp atığı çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, QTerminals, Akdeniz Yunus Dalış, Neta Cankurtaran, Vertical Diving Deep Walker Diving, Denizcilik Platformu gibi çeşitli STK'lar ve vatandaşların katılımıyla Kaleiçi yat limanında 'Mavi Akdeniz' sloganıyla deniz ve kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirilen dalış etkinliğinde 30 dalgıç bir saat deniz dip temizliği yaptı. Yat Limanı'nda yapılan temizlikte araç lastiğinden, demire, teneke şişelere kadar birçok atık çıkartıldı.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım, bu çalışmayı yaz sezonu öncesinde dört noktada gerçekleştireceklerini belirterek, 'Bu ikinci dalış etkinliğimiz. İlkini Konyaaltı Sahili'nden başlattık.

Dalgıçlarımız kısa sürede denizden önemli miktarda çöp çıkarttı. Bu etkinliği 'Mavi Deniz Akdeniz' sloganıyla yürütüyoruz. Deniz çöpleri eninde sonunda denize ulaşıyor ve bu durum yaşam alanlarımızı olumsuz etkiliyor. Amacımız farkındalığı artırmak. Vatandaşlarımızın denizlerimize karşı daha duyarlı olmasını istiyoruz' dedi.

QTerminals Sağlık Emniyet ve Kalite Müdürü Mehmet Savaş Akyürek ise STK'lar olarak bu faaliyetin paydaşları olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.