Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yatağa bağımlı vatandaşlara 2025 yılında 156, 2026'nın ilk altı ayında ise 43 hasta yatağı ve karyolası desteği sağladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Hasta Yatağı ve Karyolası Destek Programı kapsamında yatağa bağımlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya ve hasta yakınlarının bakım süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, Trabzon'da ikamet eden ihtiyaç sahibi yatağa bağımlı vatandaşlara hasta yatağı ve karyolası desteği sağlanıyor.

Bu doğrultuda 2025 yılında 156 adet hasta karyolası ve yatağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde ise 43 adet hasta karyolası ve yatağı vatandaşların evlerine teslim edildi.

İhtiyaca göre bakım aparatlarının da temin edilmesiyle hasta bakım süreçlerine bütüncül bir katkı sunulmuş oluyor.

VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal yardım politikalarının temelinde özellikle bakıma muhtaç bireylerin yaşam kalitesini artırmanın yer aldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: 'Yerel yönetim olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sorunların çözümüne katkı sunmaktır. Bu kapsamda, yatağa bağımlı hastalarımızın günlük yaşamlarını daha konforlu sürdürebilmeleri için motorlu, baş ve ayak kısmı ayarlanabilir hasta yataklarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Amacımız, hem hastalarımızın yaşamını kolaylaştırmak hem de büyük bir özveriyle bakım hizmeti sunan hasta yakınlarımızın yükünü hafifletmektir. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların yaşamını kolaylaştıran hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.'