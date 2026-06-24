Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yıldızlı Huzurevi Rehabilitasyon ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde düzenlediği programla huzurevi sakinlerinin doğum günü ve Babalar Günü sevincine ortak oldu. Etkinlikte yaşlı vatandaşlarla yakından ilgilenilerek çeşitli hediyeler takdim edildi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaşlı vatandaşları yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Yıldızlı Huzurevi Rehabilitasyon ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde düzenlenen programda huzurevi sakinlerinin doğum günleri kutlanırken, Babalar Günü dolayısıyla da anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

Programa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Selim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar katıldı.

PASTA KESİLDİ, ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Yeni yaşlarına giren huzurevi sakinleri için pasta kesilirken, Babalar Günü de unutulmadı ve büyüklere çeşitli hediyeler takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, yaşlıların toplumun hafızasını ve kültürel değerlerini geleceğe taşıyan en önemli emanetler olduğunu vurguladı.

BÜYÜKLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gülay, 'Kıymetli büyüklerimiz, geçmiş ile gelecek arasındaki en güçlü köprüdür. Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatan büyüklerimiz her zaman baş tacımızdır. Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri, sosyal hayatın içinde aktif şekilde yer almaları ve mutlu bir yaşam sürmeleri en büyük önceliklerimiz arasındadır. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, yılın her günü büyüklerimizin yanında olmaya, onların yaşamlarına değer katacak projeler üretmeye ve gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz' dedi.