Ordu'da sahile yapılan 17 katlı gökdelenlerin yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halka açıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'Sahiller halkındır' ilkesinden yola çıkarak mahkeme kararıyla yıkımını sağladığı gökdelenin yerinde ortaya çıkan ve halka açılan kumsal her gün denize giren vatandaşlarla dolup taşıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kumsal üzerinde inşa edilen 17'şer katlı, 280 daireli 3 blok binanın mahkeme kararıyla yıkımının ardından ortaya çıkan kumsal halkın hizmetine açıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in 'Sahiller halkındır' ilkesinden yola çıkarak mahkeme kararıyla yıkımını sağladığı gökdelenin yerinde ortaya çıkan ve halka açılan kumsal her gün denize giren vatandaşlarla dolup taşıyor.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Kumsalın halka açılmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri gökdelenlerin yıkılmasının ardından düzenlenerek halka açılan Çamlı Kök'ün mahallenin cazibesini artırdığını ifade etti.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'e Çamlı Köşk'te yapılan yatırımlar ve Kirazlimanı seyir terası çalışmaları için teşekkür eden vatandaşlar şöyle konuştu:

'Çamlı Köşk çok güzel oldu. Akşamları ve gündüzleri burada çok güzel zaman geçiriyoruz. Gökdelenler olsa burada rahatça denize giremeyecek, denizi balkonlarımızdan seyretmekle yetinecektik. Gelen turlar da buraya gelerek keyifli zaman geçiriyorlar. Gökdelenler olsa bu alan belli bir kesime hitap edecekti, halk olarak rahatlıkla buradan faydalanamayacaktık. Yıkılması çok iyi oldu. Çocuklar için de bizler için de çok güzel bir alan ortaya çıktı. Başkanımız Hilmi Güler'e hem bu alanı bizlere açtığı hem de mahallemize kazandırdığı seyir terası için çok teşekkür ediyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin.