Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde 'En Özel KOMEK'li' temasıyla hizmet veren Özel Genç KOMEK Yaz Okulu kapanış programında özel öğrencilerin ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda özel çocukların ve ailelerinin coşkusuna eşlik etti. Başkan Altay, program öncesi özel öğrencilerin katkılarıyla üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı standın açılışını gerçekleştirdi.

İşitme engelli öğrencilerin işaret dili yoluyla İstiklal Marşı'nı okumasıyla başlayan program yine özel öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Genç KOMEK Özel eğitim faaliyetlerinin anlatıldığı kısa film gösterimi, özel öğrencilerin pandomim ve tiyatro gösterisi, ritim korosu, müzikal tiyatro gösterisi ve dans gösterisi ile katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. Program, Gazze ve tüm mazlum İslam coğrafyası için edilen dua ile tamamlandı.

GÖNÜLLERE DOKUNULUYOR

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her hizmette öncelikle gönüllere ulaşmayı gaye edindiklerini söyledi. Başkan Altay, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunu çizdiği o güçlü 'Engelsiz Şehir' vizyonunu, bizler de 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışımızla bu kadim topraklarda ilmek ilmek işliyoruz. Genç KOMEK ve Özel Genç KOMEK çatısı altında inşa ettiğimiz bu muazzam aidiyet duygusu da işte tam olarak bu inancın eseridir. Ne mutlu bizlere ki, geride bıraktığımız 11 yıl içinde tam 2 bin 460 özel evladımızın hayat hikayesine dokunabildik. Özellikle son yıllarda Özel Genç KOMEK ailemizin serpilip büyümesi, göğsümüzde taşıdığımız en büyük gurur nişanesidir. 2022'de 191 olan öğrenci sayımız her yıl katlanarak arttı; bu yaz döneminde 4 okulumuzda toplam 512 özel yavrumuzla adeta şölen havasında bir döneme imza attık. Hele ki, aldıkları eğitim kapsamında farklı kategorilerde yaptığımız yarışmalara kendi iradeleri ile katılan 94 cesur yürekli evladımızın, sergilediği azim ve tatlı rekabet hepimiz için gurur kaynağı olmuştur' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, özel gençlerin anne babalarının gösterdiği fedakarlıklara değinerek, 'Sizler, varlığınızın o en temiz sayfalarını, hayatınızın en büyük emanetini bizlere teslim ettiniz. Omuzlarımıza aldığımız bu emanetin ne kadar ağır ve mukaddes bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Sizlerin bizlere duyduğu bu derin güven, bize sadece çalışma şevki vermiyor; aynı zamanda yavrularımızın önünde yepyeni, engelsiz ufuklar açmamızı da sağlıyor. Bütün kalbimle bilmenizi isterim ki: Evlatlarınız için gösterdiğiniz bu emsalsiz fedakârlıkta asla yalnız değilsiniz. Rabbim, evlatlarımızı sağlıkla, huzurla ve başarıyla büyütmeyi; onları geleceğe umutla hazırlamayı bizlere nasip etsin. Önümüzdeki yıl, çok daha güçlü bir heyecanla yeniden buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum' diye konuştu.