Uluslararası Gıda Koruma Birliği (IAFP) iş birliği ve çeşitli oda ve STK'ların paydaşlığında düzenlenen 9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul'da dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını, sektör temsilcilerini ve gıda güvenliği alanının uzman isimlerini bir araya getirecek.

İSTANBUL (İGFA) - 'Güvenli Gıdaya Erişim: Herkesin Hakkı, Herkesin Sorumluluğu' sloganıyla düzenlenen Kongre'de 12 farklı ülkeden konuşmacı yer alacak. Kongre, iki gün boyunca ele alınacak güncel konular, bilimsel çalışmalar ve farklı bakış açılarıyla gıda güvenliğinin nabzını tutacak.

Gıda güvenliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde her geçen yıl daha yoğun ilgi gören 9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi'nin programı açıklandı.

İki gün boyunca 12 oturumda 45 sözlü sunumun yer alacağı programda ayrıca üç interaktif panel gerçekleştirilecek. Kongre'nin her iki günü de alanında dünya çapında tanınan otoritelerin açılış konferanslarıyla başlayacak.

PROF. CHARLES SPENCE YEME BİLİMİNİN DUYUSAL BOYUTLARINI ELE ALACAK

Kongre'nin ilk gününün açılış konferansını, dünyaca ünlü deneysel psikolog Prof. Charles Spence gerçekleştirecek. Gastronomi ile psikolojiyi buluşturan alanda uzun yıllardır çalışan ve bu konuda çok sayıda yayını bulunan ve önemli araştırmaları yürüten Prof. Spence, 'Gastrofizik: Yeme Bilimi' başlıklı son derece ilgi çekici konferansında, çok duyulu tat alma deneyiminin tüketici algısı üzerindeki etkilerini ele alacak.

Prof. Spence; tüketilen gıdanın kendisinin yanı sıra ambalajın rengi, gıdanın sunumu ve arka planda çalan müzik gibi unsurların tat alma deneyimini nasıl etkilediğini aktaracak. 'Sesli baharat' olarak da tanımlanan müziğin yanı sıra gıdanın dışındaki farklı duyusal unsurların tüketici algısı üzerindeki etkilerini irdeleyecek.

Prof. Spence ayrıca algı üzerinde yaratılan bu etkinin, tüketicileri gezegenimiz için daha sürdürülebilir bir beslenme düzenine yönlendirmek amacıyla nasıl kullanılabileceği ve tüketicilerin gıda güvenliği ile kalitesine ilişkin algılarında oluşturabileceği muhtemel değişiklikler konusunda önemli bilgiler paylaşacak.

PROF. FRANCESCO BRANCA GIDA GÜVENLİĞİNDE BİREYSEL VE TOPLUMSAL ÖNLEMLERİ ELE ALACAK

Kongre'nin ikinci günü ise Prof. Francesco Branca'nın açılış konferansıyla başlayacak.

2008-2024 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Cenevre Merkez Ofisi'nde Beslenme ve Gıda Güvenliği Bölümü Başkanı olarak görev yapan ve halen Cenevre Üniversitesi Küresel Sağlık Enstitüsü'nde davetli profesör olarak yazısı kaldırıldı çalışmalarını sürdüren Prof. Branca, 'Gıdalarımızı Güvenli Hale Getirmek: Çiftlikten Sofraya Gıdalarımızı Güvenli Hale Getirmek İçin Bireysel ve Toplumsal Önlemler' başlıklı bir konferans verecek.

Dünya Sağlık Örgütü'ndeki uzun yıllara dayanan çalışmaları boyunca sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği alanında bilim temelli önerilerin ve küresel politikaların geliştirilmesine katkıda bulunan Prof. Branca; ülkelere politika ve teknik destek sağlanmasından Birleşmiş Milletler kuruluşları, sivil toplum ve gıda sektörüyle yürütülen iş birliklerine kadar geniş bir alanda çalışmalar gerçekleştirdi.

Prof. Branca, bilimsel birikimini küresel sağlık politikaları alanındaki deneyimiyle bir araya getirerek, gıda güvenliğinin çiftlikten sofraya uzanan süreçte ortak bir sorumluluk olduğuna dikkat çekecek. Bireylerden üreticilere, kamu otoritelerinden özel sektöre kadar tüm kesimlerin rollerini değerlendirirken, güvenli gıdaya erişimin gıda sistemleri, kamu politikaları ve toplumsal sorumluluk çerçevesinde ele alınmasının önemini küresel deneyimleri ışığında aktaracak.

12 ÜLKEDEN KONUŞMACI İSTANBUL'DA BULUŞACAK

Her geçen yıl gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde daha yoğun ilgi gören Kongre'de bu yıl Türkiye'den konuşmacıların yanı sıra 12 farklı ülkeden uzman isimler yer alacak.

'Güvenli Gıdaya Erişim: Herkesin Hakkı, Herkesin Sorumluluğu' sloganıyla düzenlenen Kongre'nin öne çıkan özelliklerinden biri de akademik araştırmaların yanı sıra sektörden iyi uygulama örnekleri ve yeniliklerin program kapsamında paylaşılması olacak.

Kongre; akademi, kamu ve özel sektör temsilcileri, genç araştırmacılar, öğrenciler ve tüketici temsilcilerini aynı platformda bir araya getiren yapısını bu yıl daha da genişleterek sürdürmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKÂDAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE GIDA GÜVENLİĞİNİN GÜNCEL GÜNDEMİ ELE ALINACAK

İki gün sürecek Kongre programı, gıda güvenliği alanında gıdanın var oluşundan bu yana gündemde olan temel risk alanlarını kapsayan sunumların yanı sıra günümüzün yeni ve güncel konularını da içerecek.

Yeni riskler ve trendler, yapay zekâ uygulamaları ve dijitalizasyon, doğal koruma yöntemleri, ileri analiz teknolojileri, iklim değişikliği ve gıda güvenliği ile döngüsel ekonomi gibi başlıklar alanlarında uzmanlaşmış bilim insanları ve sektör temsilcileri tarafından ele alınacak.

Gıda güvenliği alanındaki farklı tarafların bir araya gelmesini hedefleyen 9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, katılımcı çeşitliliği ve yoğunluğu arttıkça yaratacağı ortak faydanın da büyüyeceği anlayışıyla, konuya ilgi duyan tüm kesimleri Kongre'ye katılmaya davet ediyor.

9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde İstanbul Grand Cevahir Hotel & Convention Center'da gerçekleştirilecek. Kongre için erken kayıt dönemi 14 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresine katılmak için kayıt ve ayrıntılı bilgiye https://www.gidaguvenligikongresi.org ulaşılabiliyor.

Gıda Güvenliği Derneği Hakkında:

Gıda Güvenliği Derneği, başta tüketiciler, üreticiler, kamu kurumları, akademisyenler ve gıda güvenliği çalışanları olmak üzere tüm paydaşların 'Tarladan Sofraya' sürecinde gıda güvenliği konuları ile ilgili iletişimi, uzlaşması ve ilerlemesini sağlamak üzere 2004 yılında kurulmuş ''gıda güvenliği alanındaki'' ilk sivil toplum kuruluşudur.

Gıda Güvenliği Derneği;

Gıda sektöründe çalışan büyük küçük tüm şirket, kişi ve kurumları gıda güvenliği ortak paydası altında toplamak,

Gıda Güvenliği kavramının, tüm toplumda benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

Tüketicinin en etkin ve itici güç olduğunun bilincinde olarak, tüketicinin eğitilmesini ve bu yolla güvenli gıdayı talep etmesini sağlamak,

Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili taraflarla iş birliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak ve projeler geliştirmek gibi çalışmaları yürütmektedir.