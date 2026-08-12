Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3713 sayılı Kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, terörle mücadelede yaralanan ve malul sayılmayan vatandaşlara yönelik önemli bir duyuru yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ilgili haklardan yararlanmak amacıyla yapılacak başvurular, 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacak.

Söz konusu düzenlemeyle ilgili başvuru sürecinin dijital ortamda yürütüleceğini belirterek, hak sahiplerinin başvuru sürecine ilişkin Bakanlığın resmi duyurularını takip etmeleri önem taşıdığını kaydetti.