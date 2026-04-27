Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen 'Çocuk Şenliği' ile taçlandırdı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Atatürk Orman Çiftliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkentli miniklere ev sahipliği yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan bayram; yine Ata'nın mirasında coşkuyla kutlandı.

50'YE YAKIN ETKİNLİK

Doğal Yaşam Alanı'ndaki hayvan dostlarını ziyaret eden çocuklar, oyun parkurlarıyla dev bir eğlence merkezini andıran parkta anılar biriktirdi.

Ayrıca çocuklar kendileri için özel olarak düzenlenen sahne gösterilerinden konser ve yarışmalara, yüz boyama etkinliklerinden atölyelere kadar birçok alanda doyasıya eğlendi.

Arkeolojik kazı etkinliği, 10D sinema, bilim etkinlikleri ve tohum topu üretim atölyesi gibi stantlarda da yeni deneyimler kazandı.

Uçurtmaların ve balonların gökyüzüyle buluştuğu Çocuk Şenliği; Ödüllü Çocuk Koşusu, Survivor Parkuru, Halat Yarışı, Çuval Yarışı, Masa Tenisi, Okçuluk, Mini Futbol ve Sokak Oyunları gibi mini yarışlara ve spor etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.