Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, USKAF Dezavantajlı Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi Şûrası'nda konuştu. 'İnsanların dezavantajlı hale gelmesini önleyecek politikalar geliştirmeliyiz' diyen Başkan Büyükakın bu yaklaşımın sağlayacağı toplumsal ve ekonomik faydalara dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşları arasında yer aldığı, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Valiliği ile Sağlıkta Kalite İçin İnovasyon Derneği iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu(USKAF) Dezavantajlı Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi Şûrası, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı.

İki gün sürecek şûranın açılışına AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, akademisyenler ve kadar sağlık sektöründen çok sayıda isim katıldı.

BÜYÜKAKIN: GENİŞ BİR KAVRAM

Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği horon ekibinin gösterisi ile başlayan şûrada konuşan Başkan Büyükakın dikkat çekici ifadeler kullandı. 'Dezavantajlı gruplar' kavramının yalnızca özel bireylerle sınırlı ele alınmasının eksik bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, çok daha geniş bir toplumsal çerçeveye işaret etti. Büyükakın, parçalanmış ailelerin çocukları, yalnız yaşayan yaşlılar ve sosyal olarak kırılgan bireylerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

'PARÇAYA DEĞİL BÜTÜNE BAKMALIYIZ'

Modern bilim anlayışının uzmanlaşmayı artırdığını ancak bütüncül bakışı zayıflattığını ifade eden Başkan Büyükakın, sağlık politikalarının yalnızca müdahale anına değil, öncesine ve sonrasına da odaklanması gerektiğini söyledi. Büyükakın şu mesajları verdi: 'En kritik nokta, hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemler. Bu yaklaşım hem sağlık maliyetlerini hem de toplumsal maliyetleri düşürecektir. Öte yandan, yalnızca dezavantajlı gruplara hizmet üretmek yeterli değil. İnsanların dezavantajlı hale gelmesini önleyecek politikalar geliştirmeliyiz.'

'EN GÜZEL ÖRNEK: ANNE SÜT PROJESİ'

'Son dönemde gelişen yapay zekâ, özellikle engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak yeni imkânlar sunuyor, engelsiz yaşam için önemli fırsatlar oluşturuyor' diyen Başkan Büyükakın, 'Disiplinlerarası çalışmanın önemine de dikkat çekti. Büyükakın, farklı alanların bir araya gelmesiyle daha etkili çözümler üretilebileceğini ifade ederek ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Annelere Süt Projesi'ni örnek gösteren Büyükakın, hamilelikten doğum sonrası döneme kadar anne ve bebeklerin düzenli takip edildiğini ve bu modelin hem sağlık hem de sosyal fayda ürettiğini hatırlattı.

HÜLAGÜ: BU KONGRE BİZE YOL GÖSTERECEK

Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü açılışta yaptığı konuşmada, birlikte hareket etmenin önemine değindi. Prof. Dr. Hülagü, 'Birlikte yapacağımız çok şey var. Toplumun tüm kesimlerine adil ve eşit hizmet vermek gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki dezavantajlı bireylerin sorunlarını tek bir kongrede çözmek mümkün değil. Ama bu kongreler de çözüm için bize yol gösterici olacaktır. Buradan çıkacak sonuçların önemli olduğunu düşünüyorum' dedi. Rektör Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk, 'Toplumdaki en kırılgan bireyleri koruyamıyorsak aslında kimseyi koruyamıyoruz demektir. Bugünkü şuranın bu açıdan çok önemli olduğuna inanıyorum' ifadesini kullandı. USKAF Düzenleme Kurulu Başkanı Turgay Şimşek de çok önemli bir konuyu masaya yatırdıklarını vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından şûra, paneller ile devam etti.