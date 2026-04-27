Edirne'nin Süloğlu ilçesinde eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilere daha modern bir öğrenme ortamı sunmak amacıyla anlamlı bir iş birliğine imza atıldı. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının el ele verdiği protokol ile Cumhuriyet Ortaokulu'nun çehresi değişecek.

Erdoğan DEMİR /EDİRNE (İGFA) - Edirne Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Umut Kervanı Vakfı arasında okul tadilatına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu'nun fiziki şartları iyileştirilerek, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim alması sağlanacak.

FİZİKİ ŞARTLAR İYİLEŞTİRİLİYOR

Hazırlanan iş birliği protokolünü, Süloğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Çıtak ve Umut Kervanı Vakfı adına Erdal Elibüyük imzaladı. Protokolün ana hedefi, Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu'nun fiziki imkanlarını modernize etmek ve eğitim ortamlarını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak olarak belirlendi.

Yapılacak çalışmalarla okul binasında kapsamlı tadilatlar gerçekleştirilecek.

GENİŞ KATILIMLI İMZA TÖRENİ

Eğitim camiası ve vakıf temsilcilerini bir araya getiren imza törenine; Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Alper İnal, Edirne Umut Kervanı Başkanı Osman Kinay ve vakfın yönetim kurulu üyeleri de katılarak projeye destek verdiler.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerin güvenli ve günün şartlarına uygun modern sınıflarda ders başı yapması hedefleniyor.