Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından resmî ilan ile reklam yayımlayan basın kuruluşlarına yönelik düzenlenen Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimlerinin ikinci durağı Trabzon oldu.

TRABZON (İGFA) - Basın İlan Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitime Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize illerindeki resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Trabzon Bölge Müdürü Ali Nuhoğlu, eğitimin temel amacının değişen mevzuat hükümlerine uyumu güçlendirmek, uygulamada birliği sağlamak suretiyle kurumsal işleyişimizi daha etkin ve sağlıklı bir zemine oturtmak olduğunu belirterek, 'Sahadaki paydaşlarımız ile Genel Müdürlüğümüz arasındaki iletişimi daha da kuvvetlendireceğine inandığımız programımızda, mevzuattaki yükümlülükleri uygulamalı olarak ele alarak, karşılıklı değerlendirme ve katkılarla azami faydayı sağlamayı hedefliyoruz' dedi.

BİK personeli tarafından verilen eğitimde, görev alanındaki gazete ve internet haber sitelerinin resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına ilişkin yükümlülükleri, 'ilan' ve 'denetim' boyutlarıyla iki ayrı oturumda ayrıntılı olarak ele alındı. Eğitimde, gazetelerin basılı nüshalarının mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma ulaştırılmasının ve eş zamanlı olarak İLANBİS üzerinden sisteme yüklenmesinin önemine dikkat çekilirken, gazetelerin isim; internet haber sitelerinin de alan adı değişikliği süreçlerine ilişkin usuller ele alındı.