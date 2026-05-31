Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin doğa ve yaban yaşamını bir araya getiren Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri oldu. Bayram tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen binlerce vatandaş, yüzlerce hayvanı yakından görme fırsatı buldu.

Bayram tatilini aileleriyle birlikte doğayla iç içe geçirmek isteyen binlerce vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı.

Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı boyunca yoğun ziyaretçi ilgisi gördü. Mersin'in yanı sıra farklı kentlerden gelen misafirlerin de uğrak noktası olan park, bayram boyunca yaklaşık 28 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Doğal yaşam alanlarına uygun şekilde korunan yüzlerce hayvanı yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, yemyeşil atmosferde hem keyifli vakit geçirdi hem de doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

ŞAHİN: 'VATANDAŞLARIN İLGİSİ BEKLEDİĞİMİZ GİBİ YOĞUN OLDU'

Tarsus Doğa Parkı Veteriner Teknikeri Gizem Şahin, Kurban Bayramı boyunca yoğun bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, özellikle yeni doğan hayvanların çocuklardan büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Şahin, 'Vatandaşların ilgisi her zaman beklediğimiz gibi. Çocukların hayvanlara karşı ekstra bir ilgisi var. Lemurlarımızda, babun maymunlarımızda ve beyaz geyiklerimizde yeni doğumlar başladı. Onlara karşı yoğun bir ilgi var' dedi.

Doğa Parkı'nda hayvanların yaşam alanlarının doğal koşullarına uygun şekilde düzenlendiğini vurgulayan Şahin, sıcak havalarda hayvanların konforunu artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Şahin ayrıca ziyaretçilerin gezi sonrasında vakit geçirebileceği sosyal alanların da bulunduğunu belirterek, 'Ziyaretçilerimiz hem hayvanları görüp güzel vakit geçiriyor hem de kafemizden faydalanabiliyor. Açık alanda vakit geçirebilecekleri güzel bir ortamımız var. Kafemizin yanında çocuklarımızın oynayabileceği bir park da bulunuyor. Böylece aileler hem doğa parkını gezebiliyor hem de çocukları keyifli vakit geçirebiliyor' ifadelerine yer verdi.