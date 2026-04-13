TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde bulunan Vali Adil Yazar Sokak ile Dünya Ticaret Merkezi Sokak'ta gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına sağladığı katkılar dolayısıyla Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Ahmet Metin Genç, yapılan çalışmaların vatandaşların yaşam konforunu artırmaya yönelik olduğunu belirterek, 'İlçelerimizle iş birliği içinde çalışarak şehrimizin her noktasına hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz. Yomra'da hayata geçirilen bu çalışmaların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise desteklerinden dolayı Başkan Genç'e teşekkür ederek, 'Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde ilçemizde önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz. İlçemizin gelişimine ve güzelleşmesine ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.