Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı'da tamamlanan Yeniorman Köprüsü ve Karapürçek'te hizmete alınan Mesudiye Köprüsü'nün ardından, köprü yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kırsal bölgedeki ulaşım altyapısının yenilenmesi için başlatılan seferberlik kapsamında bu kez Söğütlü Beşdeğirmen Köprüsü'nün yenileneceğini açıkladı.

Alemdar, 'İhtiyaca cevap vermeyen, güvenlik endişesi hissedilen tüm köprüleri yenileyerek Sakarya'mıza uzun yıllar hizmet edecek güçlü dayanıklı köprüler inşa ediyoruz. Başdeğirmen Köprüsü yerine de 32 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde modern bir köprü inşa edeceğiz. Söğütlü'müze hayırlı olsun' dedi.

BEŞDEĞİRMEN'E YENİ KÖPRÜ

Başkan Yusuf Alemdar, bu kez ihtiyaçlara cevap vermediği ve güvenlik endişesi hissedilen Söğütlü Beşdeğirmen Köprüsü'nün yenileneceği müjdesini verdi.

23 Temmuz'da ihalesi yapılacak Beşdeğirmen Köprüsünün yıkılarak yerine 32 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe sahip güçlü, modern, yeni dönemin ulaşım anlayışına hizmet eden bir köprü inşa edileceği açıklandı. Köprünün inşaatında 120 santimetre çapında toplam 28 adet fore kazık kullanılacak.

AFETLERE KARŞI DİRENÇLİ

Yenilenerek Çark Suyu üzerinden ulaşım akışını uzun yıllar sorunsuz, güçlü bir şekilde sürdürecek olan köprü en şiddetli depremlere, afetlere karşı hazır hale gelecek.

'MODERN BİR KÖPRÜ İNŞA EDECEĞİZ'

23 Temmuz'da ihaleye çıkılacağını ve çalışmaların başlayacağını açıklayan Alemdar, 'İhtiyaca cevap vermeyen, güvenlik endişesi hissedilen tüm köprüleri yenileyerek Sakarya'mıza uzun yıllar hizmet edecek güçlü dayanıklı köprüler inşa ediyoruz. Akçakamış ile Beşdeğirmen mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayan, zamanla deforme olan ve ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalan tek şeritli mevcut köprüyü kaldırarak yerine modern bir köprü inşa edeceğiz. Yeni köprümüzle bölgede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz' dedi.