Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle il genelinde başlattığı aşure ikramlarını Kestel'de sürdürdü.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayında birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü pekiştirmek amacıyla 17 ilçede farklı 28 noktada gerçekleştirdiği aşure dağıtımlarını Kestel'de de sürdürdü.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen aşure dağıtımına Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk'ün yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol katıldı.

Vatandaşlara aşure ikramında bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 'Muharrem ayının bereketini vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Güzel ve anlamlı bir günde hemşerilerimizle bir aradayız.' dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk, 'Bursa'nın birçok noktasında eş zamanlı aşure dağıtımlarımız devam ediyor. Geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz.' dedi. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise, 'Bugün hem Bursa Büyükşehir Belediyesi hem de Kestel Belediyesi olarak ortaklaşa aşure dağıtımı gerçekleştirdik. 11 bin kişiye aşure ikramında bulunduk. Muharrem ayımız mübarek olsun.' dedi.

İl genelinde 15 Temmuz akşamına kadar sürecek ikramlar, Keles Meydanı, Gemlik Sahili, Teleferik Meydanı, Mudanya BUDO İskelesi yanı sahil girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile devam edecek.