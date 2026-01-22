Trabzon'un önemli turizm destinasyonlarından Uzungöl'de, yarın başlayacak Uzungöl Kış Festivali öncesinde ekipler yoğun bir şekilde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla bu yıl ilk kez kış temasıyla düzenlenecek olan 'Uzungöl Kış Festivali' için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de 23-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival öncesinde, ulaşım güvenliğinin ve yol konforunun sağlanması amacıyla gece gündüz yoğun bir çalışma yürütülüyor.

14 İŞ MAKİNESİ SAHADA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Trabzon 10. Bölge Müdürlüğü ile Çaykara Belediyesi iş birliğinde sürdürülen çalışmalarda 6 beko loder, 2 greyder, 6 kamyon olmak üzere toplamda 14 iş makinesi görev alıyor. Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye ulaştığı Uzungöl ve çevresinde yolların sürekli açık tutulması için kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Ekipler, festival süresince vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde bölgeye ulaşabilmesi için adeta seferberlik ilan etmiş durumda.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Uzungöl Kış Festivali öncesinde tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Karla mücadele ekiplerimiz, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahminleri doğrultusunda olası olumsuz hava koşullarına karşı 7/24 teyakkuz halindedir. Ani don ve buzlanma riskine karşı önleyici tedbirlerimiz eksiksiz şekilde uygulanmaktadır. İlk kez düzenlenecek olan Uzungöl Kış Festivali'nin hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görmesini bekliyor, yürüttüğümüz altyapı ve yol çalışmalarıyla vatandaşlarımızın bölgeye güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmasını sağlamayı, Uzungöl'ün kış turizmindeki cazibesini daha da artırmayı hedefliyoruz.'