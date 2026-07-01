Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon ile özdeşleşen birçok sokağı ve yaşam alanını ele alan, kentin tarihi dokusunu ve yıllar içinde geçirdiği değişimi ayrıntılarıyla ortaya koyan KTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sonay Çevik'in kaleme aldığı 558 sayfalık 'Trabzon Sokakları' adlı kitabı bastırdı. Kitap, okuyuculara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, şehrin kültür ve sanat yaşamına katkı sunmaya devam ediyor.

Bugüne kadar Trabzon'un tarihi, sosyolojisi, kültürü, sanatı ve spor yaşamıyla ilgili çok sayıda eserin basılmasına öncülük eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları'na önemli bir eseri daha ekledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sonay Çevik tarafından 'Trabzon Sokakları' ana başlığı, 'Kayıp Sokaklar ve Yaşayanları' alt başlığıyla yayına hazırlanan kitap Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından basıldı.

TOPLUMSAL HAFIZAYI ELE ALIYOR

Trabzon ile özdeşleşen Kunduracılar Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Semerciler Yokuşu, Kemeraltı, Kuzgundere Sokak ve Sarayatik Sokak gibi ticaret ve alışverişin kalbinin attığı birçok noktayı ele alan kitap, bu sokakların tarihi dokusunu ve yıllar içinde geçirdiği değişimi ayrıntılarıyla ortaya koyarak önemli veriler sunuyor. Eserde Trabzon'un sokakları; evlerin yapımında kullanılan malzemeler, kaldırım taşları, boya ve sıva uygulamaları, duvarlar, çeşmeler, köşeler, ağaçlar, bitki örtüsü, yeşil alanlar, seyir ve sohbet mekanları, meydanlar, pencere ve kapılar, cepheler, çocuk oyun alanları, yokuşlar ve merdivenler gibi pek çok unsur üzerinden anlatılıyor. Bu unsurların sokak kültürüne ve kent yaşamına etkileri de kapsamlı biçimde değerlendiriliyor. Prof. Çevik, ayrıca sokak planlamasının komşuluk ilişkilerine etkisini, sokak yaşamına dair zamanla unutulan birçok değeri ve toplumsal hafızayı ele alarak sokak sosyolojisine önemli katkılar sunuyor.

SOKAKLARDA YAŞANAN DEĞİŞİM

Prof. Dr. Çevik, Osmanlı mimarisinin esintilerini taşıyan Trabzon'un kadim sokaklarının yıllar boyunca yaşadığı değişimleri yıl yıl anlatarak kaybolan ve ortadan kalkan değerleri, Trabzon sokaklarında yaşanan değişim ve dönüşümleri gözler önüne seriyor. Trabzon kent merkezi haricinde Sürmene-Yalı Sokak (Türkoğlu Caddesi) ile Akçaabat-Orta Mahalle evlerine de yer verilen kitap okuyucuları adeta geçmişin izlerine götürüyor. Maket modeller, siyah beyaz ve renkli fotoğraflar, krokiler, çizimler, sokak sakinlerinin tanıklıkları ve anlatımıyla desteklenen kitap 558 sayfadan oluşuyor. Kitapseverler ve konuya ilgi duyanlar kitabı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan ücretsiz olarak temin edebilirler.