MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi sınırlarında yer alan Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen Safran Deresi'nde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla çevre kirliliğinin önlenmesi, su akışının sağlıklı şekilde devam etmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen Safran Deresi'nde başlatılan çalışmalarda dere yatağında biriken çamur, atık ve yabancı maddeler titizlikle temizleniyor. Özellikle yaz aylarında yaşanan kötü koku ve sinek sorununa kalıcı çözüm üretilmesi hedeflenirken, parkın daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.



Çalışmaları yerinde inceleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, ekiplerden bilgi aldı. İl genelinde dere temizlik çalışmalarının program dahilinde sürdüğünü belirten Günay, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatıyla Atatürk Kent Parkı içerisinden geçen Safran Deresi'nde yaklaşık 1 kilometrelik temizlik çalışması başlattık. Çalışmalar sırasında oluşabilecek geçici rahatsızlıklar nedeniyle vatandaşlarımızdan anlayış bekliyor, çevremizi koruma konusunda daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz' dedi.

Atatürk Kent Parkı'nın Manisa'nın en önemli yaşam alanlarından biri olduğunu söyleyen Sefa Güler, 'Derede uzun süredir koku sorunu yaşanıyordu. Çalışmaların başlamasından memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı. Kent Parkı'nda su kirliliği ve kötü kokunun vatandaşları olumsuz etkilediğini belirten Yusuf Yürük ise, 'Bu nedenle insanlar burada rahat vakit geçiremiyordu. Besim Başkanımızın talimatıyla MASKİ ekipleri çalışmaya başladı. Yapılan hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz' diye konuştu.