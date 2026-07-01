Denizlerin bağımsızlığını ve egemenliğini simgeleyen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde sade törenle kutlandı. Törende deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılırken, çocuklara 'Mavi Vatan' temalı tişört dağıtıldı.

BURSA (İGFA) - Mudanya'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, deniz yarışmalarının yer almadığı sade bir programla kutlandı.

Kutlama programı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Mudanya Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından program, Mudanya Liman Başkanlığı önünde devam etti.

Törene; Mudanya Kaymakam Vekili ve Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında protokol üyeleri ve katılımcılar, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Kutlamalarda denizcilik bilincinin artırılması amacıyla çocuklara bin adet 'Mavi Vatan' baskılı tişört dağıtılırken, deniz şehitleri için bin 500 kişilik lokma ve su ikramı gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca Mudanya BUDO İskelesi'nde TCSG-25 botu halkın ziyaretine açıldı.