Bunlar da ilginizi çekebilir

15 Temmuz akşamına kadar sürecek ikramlar, Gürsu Pazar Alanı, Keles Meydanı, Gemlik Sahili, Teleferik Meydanı, Mudanya BUDO İskelesi yanı sahil girişi, Şirinevler Pazar Alanı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı, Beşevler Pazar Alanı, Büyükorhan Meydanı, İhsaniye Pazar Alanı, İznik Pazar Alanı, Yenişehir Meydanı, Demirtaş Meydanı, Tarihi Ulu Cami önü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile devam edecek.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sevim ve İlçe Başkan Vekili Mehmet Emin Yakşi'nin de katılımıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda şehrin 28 noktasında planlanan aşure dağıtımları, Harmancık ilçesi Merkez Camii Meydanı'nda da gerçekleştirildi.

Bursa'da film gibi tatbikat

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek adına 17 ilçede vatandaşlara aşure ikramında bulunuyor.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.