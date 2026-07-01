Afetlere hazırlık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Akredite Ekipler Arazide İpli Kurtarma Tematik Tatbikatı', Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Eriçek bölgesinde başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikat, aksiyonuyla filmleri aratmadı.

ADEM GÜR

BURSA (İGFA) - AFAD Bursa Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin gözetiminde, AKUT koordinasyonunda ve Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikat, farklı kurum ve kuruluşlardan akredite arama kurtarma ekiplerini ortak bir operasyon senaryosunda bir araya getirdi.

Tatbikatta senaryo gereği sarp kayalıklarda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması canlandırıldı. Ekipler, kurdukları teknik ipli kurtarma sistemleriyle tahliyeleri güvenli ve koordineli şekilde gerçekleştirirken, kurumlar arası iş birliği, haberleşme ve operasyonel uyum da başarıyla test edildi.

Tatbikata; 6 farklı sektörden 33 akredite arama kurtarma ekibi 189 arama kurtarma personeli katılım sağladı.

Gerçek afet koşullarını yansıtan uygulamalar sayesinde ekipler hem teknik yeterliliklerini geliştirme hem de birlikte çalışma kabiliyetlerini artırma fırsatı buldu.

Tatbikatın koordinasyonunu üstlenen AKUT, afetlerde başarının yalnızca bireysel ekip performansıyla değil, tüm paydaşların ortak hareket edebilme kabiliyetiyle mümkün olduğuna dikkat çekti. Düzenlenen bu kapsamlı organizasyon, Türkiye'nin afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine önemli katkı sağladı.

Yetkililer, benzer ortak tatbikatların artarak devam edeceğini belirterek, afetlere karşı güçlü bir müdahale sisteminin ancak eğitim, koordinasyon ve kurumlar arası dayanışmayla mümkün olacağını ifade etti.

Kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin aynı hedef doğrultusunda bir araya geldiği tatbikat, 'afetlere hazır Türkiye' anlayışının sahadaki en güçlü örneklerinden biri oldu.