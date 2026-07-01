İzmit Belediyesinin düzenlediği 'Duygularını Yönetebilen Çocuklar: Aile Tutumlarının Rolü' seminerinde uzman isimler, çocukların duygusal gelişiminde ailelerin yaklaşımının önemine dikkat çekti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından ebeveynlerin tutum ve davranışlarının çocuk gelişimindeki rolünü güçlendirmek ve aile içi iletişimi desteklemek amacıyla planlanan 'Duygularını Yönetebilen Çocuklar: Aile Tutumlarının Rolü' semineri gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen program, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlendi. Programa İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Müdürü Burcu Bineklioğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminerde Psikolojik Danışman Huri Melek Arıcı ile Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Selcan Esenyel konuşmacı olarak yer aldı. Alanlarında uzman isimler, çocukların duygularını sağlıklı şekilde yönetebilmesinde aile tutumlarının önemine dikkat çekerek ebeveynlere önemli bilgiler aktardı. Program kapsamında ailelerin çocuklarına yaklaşımları bilimsel bir perspektifle ele alınırken, çocukların duygusal gelişim süreçlerinde doğru iletişim yöntemleri, ebeveyn davranışlarının etkileri ve sağlıklı aile ilişkilerinin önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği seminer sonunda konuşmacılara ve katılımcılara hediye takdimi gerçekleştirildi. Program, ailelerin çocukların psikolojik ve duygusal gelişimine yönelik farkındalığını artırmayı hedefleyen önemli bir buluşma olarak tamamlandı.