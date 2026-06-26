Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı ile Bando Ekibi, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda her hafta salı ve cuma günleri konser düzenliyor. Türk tarihine damga vuran Osmanlı marşlarının yankılandığı konserler, vatandaşlar ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı ile Bando Ekibi, yaz mevsimiyle beraber düzenlediği konserlerle 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nı (Meydan Parkı) milli marşların yankılandığı bir kültür ve sanat alanına dönüştürüyor.

Her hafta salı ve cuma günleri gerçekleştirilen konserlerde, Türk tarihine damga vuran Osmanlı marşları vatandaşlarla buluşuyor. Mehteran ve bando ekiplerinin seslendirdiği 'Ceddin Deden', 'Hücum Marşı', 'Genç Osman Marşı', 'Estergon Kalesi', 'Plevne Marşı' ve 'Sancak Marşı', parkı dolduran vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatıyor.

Her yaştan vatandaşın ilgiyle takip ettiği konserler, Meydan Parkı'na ayrı bir renk ve canlılık kazandırırken, yerli ve yabancı turistlerden de yoğun ilgi görüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz boyunca sürdürülecek konserlerin, hem vatandaşların sosyal yaşamına renk katması hem de milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.