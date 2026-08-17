Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 21,9 milyar liradan fazla kaynak aktarıldığını açıkladı. Bayraktar, bu desteklerle 185 binden fazla gencin yuva kurmasına katkı sağlandığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yerli ve milli enerji kaynaklarından elde edilen gelirlerin gençlerin geleceği için kullanıldığını açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol, doğal gaz ve maden gelirlerinden Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan kaynağın 21,9 milyar lirayı aştığını belirtti.

Bu kaynakla bugüne kadar 185 binden fazla gencin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verildiğini ifade eden Bayraktar, enerji gelirlerinin sosyal desteklere dönüştürüldüğünü vurguladı.

'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE' HEDEFİ

Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlığını güçlendirme hedefiyle çalışmaların sürdüğünü belirten Bayraktar, ülkenin doğal kaynaklarından elde edilen gelirlerin gençlerin refahı için kullanılmaya devam edeceğini kaydetti.

Bayraktar, 'Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz' mesajını verdi.