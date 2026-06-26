İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yaza Merhaba Karne Şenliği', yaz mevsiminin neşesini ve enerjisini çocuklarla buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Çocuklara ve ailelere yönelik etkinliklerini yıl boyunca sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 'Yaza Merhaba Karne Şenliği' ile eğitim öğretim yılını tamamlayan çocukları ve ailelerini bir araya getirdi.

Yaşam Vadisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, karne sevincini arkadaşlarıyla paylaşırken birbirinden eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Şenlik alanında kurulan şişme oyun alanı, survivor parkuru, slot car ve çeşitli atölye çalışmalarına katılan çocuklar hem eğlendi hem de sunulan ikramlarla günün tadını çıkardı.

ŞENLİKTE RENKLİ ANLAR YAŞANDI

Gün boyu süren programda katılımcılar oyunlar ve çeşitli etkinliklerle eğlenceli anlar yaşadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte yaz mevsiminin enerjisi ve coşkusu alana yansırken, çocuklar karne sevincini birlikte kutlama fırsatı buldu.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu.