ERÇED Başkanı Av. Baturay Ulu ve yönetimi, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan ile atıksu arıtma ve Tuz Gölü rehabilitasyonu konularını görüştü. Ayrıca göreve yeni başlayan Karakol Komutanı J. Tğm. Muhammet Yıldırım'a ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği(ERÇED) Başkanı Av. Baturay Ulu ve Yönetim Kurulu üyeleri Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan'a ziyarette bulundu.

Görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan atıksu arıtma tesisi, Tuz Gölü'nün rehabilitasyonu ile Erikli'nin geleceği, çevrenin korunması ve bölgede yaşam kalitesinin artırılması adına yapılabilecek diğer çalışmalar ele alındı.

Dernek Yönetim Kurulu ayrıca, Erikli Jandarma Karakol Komutanlığı'nda geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Karakol Komutanı J.Tğm. Muhammet Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede sahil bölgelerinin genel durumu ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri konusunda bilgi alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.