Ağrı'da Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, ilçede tarımsal üretimin önemine dikkat çekmek amacıyla ekim çalışmalarına katılırken, genç girişimcilerin tarıma yönelik yatırımlarına da destek mesajı verdi.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, ilçenin bereketli tarım arazilerinde yürütülen ekim çalışmalarına katılarak kendi arazilerinde de ekim yaptı.

Tarımsal üretimin Taşlıçay'ın geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Budak, üretim yapan çiftçilerin ve tarıma yatırım yapan genç girişimcilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. İlçede tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, genç girişimciler Ali Polat ve Muhammet Polat kardeşlerin kendi imkânlarıyla ilçeye kazandırdığı biçerdöver de üretime önemli bir katkı olarak değerlendirildi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN TARIM YATIRIMINA DESTEK

Taşlıçay Belediyesi, Ali Polat ve Muhammet Polat kardeşlerin ilçede ilk biçerdöveri alma cesaretini göstererek tarımsal üretime katkı sunduklarını belirtti. Kendi imkânlarıyla gerçekleştirdikleri yatırımın çiftçilerin çalışmalarına da katkı sağlayacağı ifade edilirken, belediyenin üretim yapan, tarıma yatırım gerçekleştiren ve ilçeye değer katan girişimcilerin yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, toprağın yalnızca ekonomik bir değer olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, 'Topraktan gelmişiz, topraktan besleniyoruz, toprağa gideceğiz. Toprak sadece ekonomi değil, toprak vatandır.' dedi.

Taşlıçay Belediyesi tarafından tarımsal üretime ilişkin yapılan değerlendirmede, 'Toprak betondan değerlidir; toprak hayattır, toprak berekettir, toprak gelecektir' anlayışı öne çıkarıldı. Toprağın yalnızca bir tarla olmadığı, aynı zamanda vatandaşların ekmeğini, alın terini, bereketini ve geleceğini temsil ettiği kaydedildi.

Belediye yönetimi, ilçede üretime katkı sunan Ali Polat ve Muhammet Polat kardeşlere emeklerinden ve Taşlıçay'a kazandırdıkları tarımsal yatırımdan dolayı teşekkür ederek, çiftçilerin ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi. 'Toprağa sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır' mesajı verilirken, Taşlıçay'ın tarımsal potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve üretimin güçlendirilmesinin ilçenin geleceği açısından önem taşıdığı ifade edildi.