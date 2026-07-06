Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi'nde yer alan Seyid Gedik Caddesi kesişiminde kavşak düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Yeni düzenleme ile daha rahat bir trafik akışı sağlanırken, mahalle içinde ise daha düzenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Mevcut durumda görüş mesafesinin kısıtlı olduğu, kör noktaların bulunduğu ve sürücüler için risk oluşturan kavşakta önemli değişiklikler yapılıyor. Yeni düzenleme ile birlikte kavşak daha açık, anlaşılır ve güvenli hale getirildi. Böylece olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TRAFİK AKIŞI DEĞİŞTİ

Proje kapsamında Seyid Sokak çıkmaz sokak haline getirildi. Araç trafiği ise Gedik Sokak üzerinden sağlanacak şekilde yeniden planlandı.

Bu düzenleme ile kavşaktaki karmaşanın azaltılması ve trafik akışının daha kontrollü hale getirilmesi hedefleniyor. Kavşakta trafik yön ve işaret levhalarının montajı da tamamlandı.

AĞIR ARAÇLAR İÇİN YENİ GÜZERGÂH

D-130 Karayolu bağlantısının tamamlanmasının ardından Gedik Sokak'ın ağır tonajlı araçlar için ana güzergâh olarak kullanılması planlanıyor.

Bu sayede hem trafik yükü dengelenecek hem de ana arterlerdeki yoğunluk azaltılacak. Kavşak çevresinde önümüzdeki süreçte ise yol çizgileri çekilerek sürücüler için yönlendirmeler net hale getirilecek.