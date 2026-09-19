Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Macit Özcan Spor Tesisleri' ve 'Toroslar Spor Park' içerisinde bulunan yüzme havuzunda düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarında yaz sezonu sona erdi. 6 Temmuz'da başlayan eğitimlerde, 5 dönem boyunca toplam 4 bin 200 kişi yüzme eğitimi aldı.

MERSİN (İGFA) - Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün kent genelinde sporu ve sportif faaliyetleri yaygınlaştırmak amacıyla sürdürdüğü ücretsiz yüzme kursları, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Erişik: 'Havuzlarımızdaki kimyasal dengeyi sürekli kontrol ediyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi yüzme antrenörü Mustafa İslam Erişik, sezon boyunca devam eden kursların her dönem 2 hafta sürdüğünü belirterek, haftada 4 gün gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcıların seviyelerine göre çalışmalar yaptıklarını ifade etti. 'Macit Özcan Spor Tesisleri'nde 7, 'Toroslar Spor Park' içerisinde bulunan yüzme havuzunda ise 4 eğitmenin görev yaptığını aktaran Erişik, 'Her iki havuzumuzda da cankurtaran ve sağlık görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca her iki havuzumuzun teknik personeli, havuzlarımızın kimyasal dengesini sağlamaktadır. Havuzlarımızdaki kimyasal dengeyi sürekli kontrol ediyoruz. Her gün ölçümler yapılıyor; pH ve klor seviyesine bakılıyor. Bu anlamda, Büyükşehir Belediyesi olarak en çok hijyene ve sunduğumuz eğitimin kalitesine önem veriyoruz' diye konuştu.

'Katılımcılar hem keyifli zaman geçiriyor hem yüzmeyi öğreniyor'

Yüzmenin, çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra özgüvenlerine de katkı sunduğunu vurgulayan Erişik, 'Yüzme sporu, kas ve iskelet sistemini geliştiren, aynı zamanda kardiyovasküler sistemi sağlıklı bir pozisyona getiren ve özellikle küçük yaş gruplarında özgüveni artıran bir branştır' ifadelerini kullandı. Kursların yalnızca yüzme öğretmekle sınırlı olmadığını belirten Erişik, yaz dönemini değerlendirmek isteyen vatandaşların hem spor yaptığını hem de keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Yaz döneminde düzenlenen kurslara 6 yaş ve üzerindeki vatandaşların katılabildiğini aktaran Erişik, 'Önümüzdeki yaz döneminde bir kimlik fotokopisi ve bir fotoğrafla bütün vatandaşlarımız ücretsiz kurslarımıza katılabilir' diye belirtti.