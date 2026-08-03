İzmit Belediyesi, 3-11 Ağustos tarihleri arasında Ekopark'ta düzenleyeceği Doğa Atölyeleri ile çocuklara doğayla iç içe eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunacak

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü, çocukların doğayla bağ kurmalarını, keşfetmelerini ve açık havada öğrenmelerini desteklemek amacıyla düzenlediği Doğa Atölyelerini 3-11 Ağustos tarihleri arasında Ekopark'ta gerçekleştiriyor.

Doğayla iç içe eğlenceli ve öğretici bir ortam sunacak atölyelerde çocuklar; doğayı yakından tanıma, gözlem yapma ve farklı etkinliklerle keşfetme fırsatı bulacak. Eğlence, merak ve öğrenmeyi bir araya getiren etkinlikler sayesinde çocukların hem keyifli vakit geçirmesi hem de çevre bilinci kazanması hedefleniyor. İzmit Belediyesi Kreş Müdürlüğü, doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen tüm çocukları Ekopark Doğa Atölyelerine davet etti.