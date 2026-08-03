Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi ve yoga eğitmeni Gözde Koçak, büyüdüğü Çanakkale'nin Adilhan Köyü'nde anlamlı ve renkli bir etkinliğe imza attı. Düzenlediği 'Şalvarlı Yoga' etkinliğiyle köy halkını yoga ile buluşturan Koçak, geleneksel şalvar kültürünü yaşatırken katılımcılara doğanın içinde unutulmaz bir deneyim sundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Etkinliğin hem kırsalda sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturmak hem de yerel kültürü onurlandırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlisi ve yoga eğitmeni Gözde Koçak, doğduğu topraklara böyle bir etkinlikle katkı sunabilmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Koçak, amacının hem köyde sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturmak hem de kültürümüzün önemli bir parçası olan şalvarı farklı bir bakış açısıyla yaşatmak olduğunu kaydetti.

Renkli görüntülere sahne olan buluşmada, her yaştan köy sakini doğayla iç içe bir ortamda nefes egzersizleri ve temel yoga hareketlerini deneyimledi.

İlk kez yogayla tanışan katılımcılar hem keyifli vakit geçirdi hem de bedensel ve zihinsel olarak rahatlama fırsatı buldu.

Geleneksel motifleri modern sağlıklı yaşam pratikleriyle harmanlayan bu özgün etkinlik, köy halkından tam not alarak büyük bir ilgi gördü.