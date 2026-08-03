Gebze Belediyesi'nin yaz akşamlarını renklendiren 'Mahallemde Sinema Var' etkinlikleri, hafta sonu da çocukları ve aileleri açık havada sinema keyfinde buluşturdu.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Cumhuriyet ve Mimar Sinan mahallelerinden vatandaşlar bir araya gelirken, pazar akşamı ise Farabi İlkokulu bahçesinde Adem Yavuz Mahallesi sakinleri yaz akşamının tadını doyasıya çıkardı.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programlarda çocuklar film gösterimi öncesinde düzenlenen eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, aileler de açık havada sinema izlemenin nostaljisini yaşadı. Etkinlik alanlarında vatandaşlara patlamış mısır ikramı da yapıldı.

YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallemde Sinema Var' etkinlikleri, yaz boyunca farklı mahallelerde çocukları ve aileleri bir araya getirmeyi sürdürecek. Sinema gösterimlerinin yanı sıra çeşitli ikramlar ve eğlenceli aktivitelerle zenginleşen programlar, mahalle kültürünü güçlendirirken vatandaşlara keyifli yaz akşamları yaşatmaya devam ediyor.