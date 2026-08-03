Mardinli fotoğraf sanatçısı Mustafa Kılıç, Yeni Şafak Gazetesi ve Albayrak Medya tarafından düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 5. Fotoğraf Yarışması'nda büyük bir başarıya imza atarak kategorisinde birincilik elde etti.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Asrın felaketinde zarar gören, ardından büyük bir titizlikle restore edilerek yeniden ibadete açılan kadim Habib-i Neccar Camii'ni ölümsüzleştiren Kılıç, bu karesiyle 'Hikâyeyi Tamamla Özel Ödülü' kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Ödül TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan

Düzenlenen görkemli törende birincilik ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un elinden alan Mustafa Kılıç, elde ettiği bu anlamlı dereceyle hem Mardin'in hem de fotoğraf sanat dünyasının gururu oldu.

'Bu Ödülü Yeniden Filizlenen Umuda İthaf Ediyorum'

Tören sonrası açıklamalarda bulunan başarılı sanatçı Mustafa Kılıç, duygularını şu sözlerle dile getirdi: 'Bu ödülü; enkazın ardından yeniden filizlenen umuda, verilen büyük emeğe ve kıymetli meslek büyüğüm Şehit Mustafa Cambaz'ın aziz hatırasına ithaf ediyorum.'

Organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarını sunan Kılıç; Albayrak Medya'ya, Yeni Şafak Gazetesi'ne, değerli jüri üyelerine ve emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini iletti.