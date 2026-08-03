Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'ortak akıl ve yerinde yönetim' ilkesiyle sürdürdüğü saha ziyaretleri kapsamında Çamdibi bölgesi esnafı ve sakinleriyle bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - Bornova genelinde yatırımları ve hizmetleri yerinde belirlemek amacıyla yürütülen saha turlarının Çamdibi durağında, Başkan Ömer Eşki bölge esnafını tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini iletti. Esnafın ve mahalle sakinlerinin taleplerini ilk ağızdan dinleyen Başkan Eşki, ilçede yürütülen altyapı, çevre düzenlemesi ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Çamdibi'nde kalıcı çözümler üretmek için ekiplerin sahada aktif olarak çalıştığını belirten Başkan Eşki, 'Bizim yönetim anlayışımızın temelinde masa başında oturmak değil, halkın arasında olmak var. Bornova'mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için projelerimizi bizzat sokaktan, sizlerin görüşlerini alarak şekillendiriyoruz' dedi.

'TÜM İMKANLARIMIZLA ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ'

Bölgedeki işgaliye düzenlemelerinden yol yapım çalışmalarına kadar esnafı doğrudan ilgilendiren her konuyu titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Çamdibi esnafımızın yaşadığı sorunları, işgaliye ve yol düzenlemesi taleplerini çok iyi biliyoruz. Ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak bu sorunları birer birer çözüme kavuşturuyoruz. Esnafımız Bornova ekonomisinin can damarıdır. Bornova Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla her zaman esnafımızın yanındayız.' diye konuştu.

Başkan Ömer Eşki'nin samimi yaklaşımı ve sorunlara anında çözüm üreten belediyecilik anlayışı Çamdibi esnafı ve mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Taleplerini doğrudan Belediye Başkanı'na iletme fırsatı bulan vatandaşlar, bölgede yürütülen hummalı çalışmalar ve ziyaretleri için Başkan Ömer Eşki'ye ve Bornova Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.