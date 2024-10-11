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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 3,7 arttı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 41,8 arttı.

TÜİK, Ağustos ayına ilişkin Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Toplam ciro yıllık yüzde 41,8 oranında arttı. ANKARA (İGFA) - Ağustos ayına ilişkin Ciro Endeksleri belli oldu.