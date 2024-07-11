AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret ederek kentin adalet yatırımlarıyla ilgili önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Tokat’ta adalet hizmetlerinin güçlenmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması açısından büyük önem taşıyor.Nurhan İÇMEZ / Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - Mustafa Arslan, 2024 yılı yatırım programında yer alan projeler hakkında Bakan Tunç ile kapsamlı bir görüşme yaptı. Tokat'ın adalet alanındaki önemli yatırımları arasında Tokat Merkez Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Artova Adliye Sarayı, Turhal Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Niksar Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu projeleri yer alıyor. Bu projeler, Tokat'ın adalet altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

TOKAT'IN İHTİYAÇLARI BAKAN TUNÇ’A İLETİLDİ Görüşme sırasında Mustafa Arslan, Tokat’ın diğer ihtiyaçlarını ve taleplerini de Adalet Bakanı Tunç’a iletti. Tokat’ın gelişimi ve adalet hizmetlerinin etkinliği konusunda atılması gereken adımlar vurgulandı. Bu bağlamda, adalet hizmetlerinin Tokat halkına daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşması için yeni yatırımların önemi dile getirildi.

BAKAN TUNÇ’A TEŞEKKÜR Ziyaretin sonunda Mustafa Arslan, Bakan Tunç’a nazik kabulü ve destekleri için teşekkür etti. Arslan, “Sayın Bakanımıza Tokat’ın adalet hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarını ve projelerimizi ilettik. Kendilerinin destekleri ve nazik kabulleri için teşekkür ediyorum. Bu yatırımların Tokat için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.