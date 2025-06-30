TOFAŞ Spor Kulübü, 10 yıldır görev yapan Yardımcı Antrenör Yalçın Küçüközkan ile 2025-2026 sezonu öncesi yolların ayrıldığını duyurdu; kulüp, Küçüközkan’a katkıları için teşekkür etti.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, Basketbol A Takımı’nın Yardımcı Antrenörü Yalçın Küçüközkan ile 2025-2026 sezonu öncesinde yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Küçüközkan’ın 2015-2016 sezonu öncesi eski Başantrenör Orhun Ene’nin ekibiyle kulübe katıldığı ve 10 yıl boyunca farklı başantrenörlerle birincil yardımcı antrenör olarak görev yaptığı belirtildi.

TOFAŞ Spor Kulübü, Küçüközkan’ın kulübe sunduğu katkılar için teşekkür ederek, “Değerli antrenörümüz Sayın Küçüközkan’a geride kalan 10 yıllık süreçte kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.