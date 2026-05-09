Kadınlar Hentbol Süper Ligi lideri Bursa Büyükşehir Belediyespor, 50. Yıl Federasyon Kupası finalinde Üsküdar Belediyespor'u 41-24 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

BURSA (İGFA) - İstanbul'da 8 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonun çeyrek finalinde Ortahisar Belediyespor'u, yarı finalinde ise Odunpazarı'nı geçerek finale yükselen Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde MC Sistem Yurdumspor'u, yarı finalde de Armada Praxis Yalıkavak'ı eleyen Üsküdar Belediyespor ile THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda karşı karşıya geldi.





Maçın 10. dakikasını 7-4 önde geçen ve 12. dakikada farkı 5'e (10-5) çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, 21. dakikayı 17-11 üstünlükle geçerken, devreyi de 21-14 önde tamamladı. İkinci yarının başında farkı 8 sayıya (22-14) çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, 37'de skoru 25-15'e getirirken, 49'da 16 sayılık farkı (34-18) yakaladı. İlerleyen bölümde iyice rahatlayan Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 41-24 galip ayrıldı.



Böylece Bursa Büyükşehir Belediyespor, 50. Yıl Federasyon Kupası'nın şampiyonu olmayı başardı. Büyükşehir Belediyespor'a kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi takdim etti.





Bu arada maçın değerli kalecisi Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Sevilay İmamoğlu Öcal, en değeli oyuncusu ise yine Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Yeliz Özel oldu.



SALON: THF Serdar Seymen

HAKEMLER: Arzu Demirel, Nilgün Acun

ÜSKÜDAR BELEDİYESPOR: Selen Akalın, Ayşenur Kara 1, Kaluderovic 2, Fatma Gül Midilli 1, Yağmur Özler 1, Yasemin Şahin 4, Fanta 6, Nil Şengöçen 1, Sinem Vatan Güney, Abramovic, Seval Bozova 2, Sudenaz Dağlı 1, Sena Nur Çelik 1, Helin Su Karagözlü 4

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Sevilay İmamoğlu Öcal 1, Beyzanur Türkyılmaz 4, Yeliz Özel 9, Cansu Akalın 2, Alena Ikhneva 3, Emine Gökdemir 3, Francisca Aroujo Joao 9, Büşra Işkhan 2, Zeynepnur Kendirci, Joana Fortuna da Costa 7, Sibel Gündoğdu 1, Yağmur Aktay, Fatma Ay Babur

DEVRE: 14-21

İKİ DAKİKA CEZALARI: Kaluderovic (2, Helin Su Karagözlü (Üsküdar Belediyespor), Büşra Işıkhan, Zeynepnur Kendirci, Cansu Akalın, Joana Fortuna da Costa(Bursa Büyükşehir Belediyespor)