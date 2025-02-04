TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup 2. tur K Grubu son hafta karşılaşmasında İspanya deplasmanında Casademont Zaragoza’ya konuk olacak. 5 Şubat Çarşamba günü Pabellon Principe Felipe Hall’de oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek final hedefiyle İspanya deplasmanında. Son 16 turunda sahasında aldığı FC Porto yenilgisiyle çeyrek final umutlarını son maça bırakan Mavi Yeşilliler, Casademont Zaragoza karşısından galip ayrılarak adını son 8’e yazdırmaya çalışacak. Bursa ekibinde bu önemli maçta sakatlıkları bulunan J.J. O’Brien ve Berk Demir kadroda yer alamayacak.

K GRUBU’NDA ÇEYREK FİNAL İHTİMALLERİ

K Grubu’nda son maçlar öncesinde Casademont Zaragoza 3 galibiyet-2 galibiyet ile grubun diğer takımlarına averaj üstünlüğü sağlayarak ilk 2’yi ve dolayısıyla çeyrek finali garantilerken, 3 galibiyet-2 galibiyet ile ikinci sırada yer alan TOFAŞ; son maçtan galip ayrılması durumunda grup lideri olarak çeyrek final biletini cebine koyacak. Bursa ekibinin İspanya deplasmanında kaybetmesi durumunda ise; grubun 2 galibiyet-3 mağlubiyetli iki takımı arasında Portekiz’de oynanacak maçtan çıkacak sonuç Mavi Yeşillilerin kaderini belirleyecek. Bu maçta Maroussi’nin FC Porto’yu yenmesi durumunda TOFAŞ, Yunan temsilcisine karşı ikili averaj üstünlüğüne sahip olması nedeniyle çeyrek finale yükselen taraf olacak. Karşılaşmadan FC Porto’nun galip ayrılması halinde ise TOFAŞ ve FC Porto arasında galibiyet-mağlubiyet ve ikili averaj sayılarının eşitliği sebebiyle genel averaja bakılacak ve son maçlardan çıkacak sayı farkları son 8’e yükselecek ekibi belirleyecek. Son maçlar öncesinde TOFAŞ’ın (+2); son sıradaki FC Porto’nun (-6) genel averajı bulunuyor.

5 Şubat Çarşamba günü Pabellon Principe Felipe Hall’de oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30’da başlayacak. Tivibu Spor’dan canlı olarak ekranlara gelecek mücadeleyi Polonya’dan Michal PROC; Kuzey Makedonya’dan Igor MITROVSKI ve Karadağ’dan Zdravko RUTESIC hakem üçlüğsü yönecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu karşılaşma sonunda FIBA Europe Cup’ta son 8’e adını yazdırması halinde grup lideri olması durumunda L Grubu ikincisi; grup ikincisi olması durumunda L Grubu birincisiyle çeyrek finalde eşleşecek. L Grubu’nda ise ilk 2 sıra için Cholet Basket ile Bilbao Basket yarışıyor.